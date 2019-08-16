"РЖД Логистика" запустила новый транзитный сервис на маршруте Яньтай - Дуйсбург

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочерняя компания ОАО "РЖД") сообщило о том, что запустило новый транзитный сервис из города Яньтай (провинция Шаньдун, Китай) в Дуйсбург (Германия).

Первый поезд с готовой бытовой техникой, автокомпонентами и комплектующими для производств электроники вышел со станции 26 июля и прибыл в пункт назначения 14 августа.

Маршрут Яньтай-Дуйсбург проходит через территорию Монголии. Сервис не является моноклиентским и доступен широкому кругу грузоотправителей. Планируется, что в конце третьего - начале четверного квартала отправки поездов выйдут на регулярную основу по расписанию.

"Наше сотрудничество со станцией Яньтай развивается довольно стремительно - буквально месяц назад мы запустили сервис в Москву, а сегодня презентуем транзитный маршрут в Германию и уверены в его дальнейшем успешном развитии. Шаньдун занимает третье место в рейтинге ВВП различных провинций Китая, это промышленно развитый регион с высоким уровнем как производства, так и потребления, что дает нам неплохой шанс на проработку вопроса обратной загрузки транзитных поездов", - отметил Вячеслав Валентик, генеральный директор АО "РЖД Логистика".

В настоящее время "РЖД Логистика" организует контейнерные поезда из различных городов провинции Шаньдун в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Минск и Дуйсбург. Также в августе будет запущен сервис по новому маршруту из города Цзинань (провинция Шаньдун) в Будапешт.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.