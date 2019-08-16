Глава правительства Северной Осетии призвал глав районов искать инвесторов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Северной Осетии - Алании Таймураз Тускаев призвал глав районов и муниципалитетов подключится к работе по поиску инвесторов. По его мнению, это поможет эффективному сопровождению проектов в регионе.

"Поиск инвесторов нужно вести совместно с районами, потому что вопросы предоставления земельных участков и сопровождение на местах сложно представить без глав районов, глав администраций местного самоуправления. <…> Реализуя особенно крупные проекты, предоставляя объемные бюджетные ресурсы, нужно такую работу наладить. Обращаюсь к главам районов - будьте активней в этом вопросе", - сказал Тускаев на заседании республиканского правительства в пятницу.

Административная и организационная помощь властей помогает реализовать в республике новые проекты, в том числе, технологические сложные, отметил Тускаев. "Задача министерства экономического развития и других министерств, руководителей районов - находить [инвесторов], поддерживать, связывать все инструменты развития воедино. В итоге мы получим результат в виде решения проблемы занятости, увеличения поступлений в бюджеты районов, консолидированный бюджет республики", - добавил Тускаев.

По данным окружного управления Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2018 года рост инвестиций в основной капитал в Северной Осетии составил 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Показатель достиг уровня 31,9 млрд рублей.