Mail.ru Group запустит к концу 2019 года глобальную игровую платформу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Международный игровой бренд MY.GAMES (игровое направление Mail.ru Group) анонсировал запуск в четвертом квартале 2019 года глобальной игровой платформы MY.GAMES Store, на которой разработчики и издатели компьютерных игр смогут размещать свои продукты. Об этом говорится в сообщении компании.

"У нашей команды накопился огромный опыт по дистрибуции F2P (free-to-play, игры без обязательного внесения денежных средств) и премиум-игр на рынках Восточной Европы и стран СНГ, который теперь мы можем использовать для успешного выхода на международный уровень. Аудитория игр нашей русскоязычной платформы (Games.Mail.ru) уже сейчас насчитывает 13 млн игроков. Мы убеждены, что наши знания и экспертиза помогут разработчикам и издателям по всему миру завоевать как русскоговорящую, так и международную аудиторию", - рассказал CEO MY.GAMES Владимир Магурян.

В компании уточнили, что после запуска платформы игроки получат доступ к популярным играм MY.GAMES, а также к большой библиотеке игр, в которой будут представлены разнообразные проекты от внешних разработчиков. "Сейчас наша платформа находится на этапе закрытого бета-тестирования, но до конца года мы планируем осуществить ее официальный запуск. Наши зарубежные партнеры получат возможность взаимодействовать с многомиллионной аудиторией платформы, а игрокам станет доступен еще более широкий выбор игровых проектов", - отметил со своей стороны руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников.

MY.GAMES - игровое подразделение Mail.ru Group, лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 10 региональных офисов в России, Европе и США, более 1 500 сотрудников и 13 внутренних студий разработки. MY.GAMES создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, а всего в ее портфолио более 150 игр. Всего в играх MY.GAMES зарегистрированы более 540 млн человек.

Игровой сегмент Mail.ru Group является важной составляющей выручки компании. Выручка игрового направления Mail.ru Group во втором квартале 2019 года показала рост на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 7,5 млрд рублей (общая сегментная выручка группы за этот период выросла на 22,9%, до 20 млрд рублей), в 2017-2018 годы компания практически удвоила выручку в этом сегменте. В частности, в компании считают, что в течение года прибыльность сегмента "Игры" будет расти, а долгосрочная цель компании - удвоить EBITDA этого сегмента в следующие четыре года.