ВЭБ.РФ докапитализирует Связь-банк на 12,8 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ докапитализирует свою "дочку" - Связь-банк на 12,8 млрд рублей, следует из материалов банка.

Причина докапитализации - приобретение Связь-банком имущества, которое составляет более 10% собственных средств кредитной организации.

В конце 2018 года ВЭБ.РФ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБ с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс").