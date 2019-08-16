Британские ученые создадут единый дата-центр для альтернативной энергетики

ТАСС, 16 августа. Исследователи Бангорского университета (Великобритания) займутся созданием единого дата-центра для возобновляемой энергетики, сообщает издание North Wales Chronicle.

В новом центре ученые займутся анализом данных с целью разработки решений для повышения эффективности низкоуглеродных энергетических систем, включая атомную, морскую и ветроэнергетику. Разработка технологий и методов будет нацелена на создание новой киберинфраструктуры и цифровых систем для увеличения скорости и качества обработки аккумулируемой информации.

На реализацию проекта ЕС выделил £4,6 млн ($5,6 млн). Ожидается, что за первые четыре года работы новый центр принесет Северному Уэльсу прибыль в размере £9 млн ($10,9 млн).