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Кабмин в 2019 году выделит 620 млн рублей на реконструкцию аэропорта Домодедово

В частности, 300 млн рублей будет предоставлено на завершение строительства искусственных покрытий новой взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ в 2019 году выделит Росавиации из резервного фонда 620 млн рублей для реконструкции аэропорта Домодедово, следует из распоряжения правительства.

"Выделить в 2019 году Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации в целях финансирования в 2019 году мероприятий по реконструкции аэропорта Домодедово бюджетные ассигнования в размере 620 млн рублей", - говорится в документе.

Планируется, что в том числе 300 млн рублей будет предоставлено на завершение строительства искусственных покрытий новой взлетно-посадочной полосы, 250 млн рублей - на завершение строительства стоянки самолетов у нового терминала Т2, 70 млн рублей - на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

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