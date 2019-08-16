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Задолженность по зарплате в России в июле выросла на 7,1%

Таким образом, задолженность составила более 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2019 года составила 2 млрд 752,6 млн рублей, что на 7,1% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 213,9 млн рублей (44,1%). Долги за 2018 год составляют 697,4 млн рублей (25,3%), за 2017 год и ранее - 841,3 млн рублей (30,6%).

Задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 года имелась перед 42,5 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств, 17% - строительства, 12% - добычи полезных ископаемых, 9% - сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок.

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