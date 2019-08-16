Доходы от грузоперевозок на Хайнане в январе-июне 2019 года превысили $4 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 16 августа. /ТАСС/. За первые шесть месяцев 2019 года доходы от грузоперевозок в южной китайской провинции Хайнань выросли на 3,86% и достигли 28,7 млрд юаней ($4,1 млрд). Такие данные провинциального Комитета по делам развития и реформ приводит газета "Наньгоду шибао".

Общий объем этой отрасли за тот же период достиг 387,6 млрд юаней ($55,3 млрд) за счет "активного снижения затрат и повышения эффективности в сфере логистики, улучшения деловой среды и продвижения современных подходов к развитию грузоперевозок", говорится в заявлении ведомства.

Свыше 50% общего объема перевозок за январь-июнь этого года составил поступающий извне грузопоток, который достиг 197,7 млрд юаней ($28,2 млрд). 25% всего оборота пришлось на промышленную логистику - 98,8 млрд юаней ($14,1 млрд). Логистика продукции сельского хозяйства в общей структуре составила 23,16% за указанный период и достигла 89,8 млрд юаней ($12,8 млрд), а грузопоток из Хайнаня в другие провинции страны - 168,6 млрд юаней ($24 млрд).