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Северный Кавказ

В Северной Осетии планируют получить около 50 млн рублей от налогов на трудовых мигрантов

Более 10 млн рублей получил бюджет республики от таких поступлений в прошлом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии прогнозируют поступление порядка 50 млн рублей за счет налога на иностранных граждан, работающих в республике, сообщили в пятницу в правительстве республики. Сумма увеличилась пятикратно с 2017 года, когда региональный коэффициент был введен впервые.

"Данная мера уже позволила увеличить доходы бюджета за прошлый год более чем на 10 млн рублей. Еще больший прирост прогнозируется и в 2019 году. А уже в следующем году, согласно нашему плану, в республиканский бюджет поступит около 50 млн рублей", - приводятся в сообщении на официальном портале правительства слова министра экономического развития республики Казбек Томаев.

По данным министерства, впервые региональный налоговый коэффициент для трудовых мигрантов начал действовать в Северной Осетии в 2017 году, тогда в бюджет поступило порядка 10 млн рублей. В 2019 году стоимость патента для иностранных граждан в республике составляла чуть более 2,96 тыс. рублей, региональный коэффициент составлял 1,43.

"В 2020 году коэффициент чуть вырастет, стане 1,48. Если будет исполнен прогноз по трудовым мигрантам и выданным патентам, а это 2 тыс. единиц, рассчитываем дополнительно получить 16 млн рублей", - сказал Томаев на заседании правительства республики.

В соответствии с федеральным законодательством, с 1 января 2015 года все иностранные граждане, которые хотят трудоустроиться в России, должны приобрести патент. Его стоимость складывается из регионального коэффициента и показателя Минэкономразвития, единого для всех субъектов РФ.

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