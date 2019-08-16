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Парламент Молдавии отменил льготы для магазинов Duty Free на въезде в страну

В парламенте обосновали решение тем, что это "порочная практика, которая позволяла заниматься контрабандой и уходить от налогов"

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Парламент Молдавии отменил льготы для магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) на пограничных пунктах при въезде в страну. Такое решение было принято на заседании в пятницу, которое транслировала в интернете пресс-служба законодательного органа.

"Это была порочная практика, которая позволяла заниматься контрабандой и уходить от налогов. Нигде в мире не практикуется размещение магазинов беспошлинной торговли при въезде в страну", - объяснил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну.

Как говорится в законопроекте, обладатели лицензий на беспошлинную торговлю на пунктах въезда на территорию Молдавии смогут продолжить работу до окончания срока действия лицензий, но без права пользоваться льготами при реализации подакцизных товаров. Кроме того, депутаты аннулировали освобождение от уплаты НДС на реализацию нефтепродуктов в зоне таможенного контроля.

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