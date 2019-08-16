Власти России обсуждают возможность самозанятым работать таксистами

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, сейчас они обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юрлицам. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном совещании по реализации национальных проектов в Кургане.

"Для этого нужно соблюдение требований к безопасности по контролю за состоянием здоровья. У нас очень много происходит ДТП, в том числе среди перевозчиков по тем водителям, которые работают с утра до вечера, не имеют никаких ограничений по времени работы. Поскольку эта деятельность связана еще и с безопасностью пассажиров, которых перевозят, здесь обязательно соблюдение определенных стандартов и условий такой деятельности. Давайте мы с Минтрансом эту тему проработаем", - сказал Силуанов.