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Власти России обсуждают возможность самозанятым работать таксистами

Для принятия такого решения нужно соблюдение требований к безопасности по контролю за состоянием здоровья, заявил министр финансов Антон Силуанов
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© Антон Новодережкин/ТАСC

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, сейчас они обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юрлицам. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном совещании по реализации национальных проектов в Кургане.

"Для этого нужно соблюдение требований к безопасности по контролю за состоянием здоровья. У нас очень много происходит ДТП, в том числе среди перевозчиков по тем водителям, которые работают с утра до вечера, не имеют никаких ограничений по времени работы. Поскольку эта деятельность связана еще и с безопасностью пассажиров, которых перевозят, здесь обязательно соблюдение определенных стандартов и условий такой деятельности. Давайте мы с Минтрансом эту тему проработаем", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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