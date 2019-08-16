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ЦБ рекомендовал микрофинансовым организациям лучше информировать заемщиков о своих услугах

Регулятор также обратил внимание организаций на то, что не стоит навязывать неподходящие клиенту услуги

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Банк России обратил внимание микрофинансовых организаций (МФО) на необходимость повысить качество информирования потребителей их услуг и при предоставлении дополнительных услуг исходить из потребностей клиентов. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам встречи с участниками рынка микрофинансирования.

"На встрече участникам рынка микрофинансирования было рекомендовано обратить внимание на ряд нарушений и недобросовестных практик, выявленных регулятором в ходе поведенческого надзора. Так, представители Банка России обратили внимание МФО на необходимость повысить качество информирования и поддержки потребителей на всех этапах сделки (заключение договора, обслуживание и возврат займа), а также при предоставлении дополнительных услуг исходить из потребностей клиентов", - говорится в сообщении.

Банк России отметил важность ответственного выбора контрагентов при привлечении профессиональных взыскателей задолженности. Регулятор указал на растущую тенденцию самостоятельной работы МФО с просроченной задолженностью без привлечения профессиональных взыскателей.

Также ЦБ обратил внимание на повышение вклада МФО в создание положительной кредитной истории для благонадежных заемщиков, поскольку данные о заемщиках микрофинансовые организации передают в бюро кредитных историй.

ЦБ также напомнил, что с 1 октября 2019 года МФО при выдаче займов на сумму более 10 тыс. рублей должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.

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