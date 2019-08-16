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ТМК рассчитывает закрыть сделку по продаже американской "дочки" в IV квартале 2019 года

Заместитель генерального директора ТМК Владимир Шматович отметил, что компания будет продана за $1,2 млрд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) сохраняет планы закрыть сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars итальянской Tenaris до конца 2019 года. Компания рассчитывает, что сделка будет закрыта в IV квартале, сообщил в ходе телефонной конференции с аналитиками заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.

"Мы оптимистично настроены относительно закрытия сделки по продаже IPSCO в IV квартале", - сказал он.

В конце марта стало известно, что ТМК продает свою структуру в США - IPSCO Tubulars - за $1,2 млрд. Сделка будет закрыта после получения одобрений от компетентных органов, сообщала компания.

В настоящее время, добавил Шматович, ТМК продолжает работу с регулирующим органом США - Department of Justice. "Работа ведется конструктивная, мы поддерживаем диалог и понимаем, что властям США нужно время, чтобы проанализировать все данные по сделке", - отметил он.

Закрытие сделки станет движущим фактором для ТМК для того, чтобы пересмотреть детали стратегии компании, структуру долга и прочие моменты, добавил Шматович.

О компании

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет около 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.

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