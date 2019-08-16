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"Газпром" за 7,5 месяцев увеличил добычу на 1,7%

С 1 января по 15 августа было добыто 312 млрд куб. м газа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 августа 2019 года, по предварительным данным, добыл 312 млрд куб. м газа, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Для периода с 1 января по 15 августа показатель добычи является максимальным за последние 8 лет (с 2011 года) и на 1,7% (на 5,1 млрд куб. м) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года", - отмечается в сообщении.

За отчетный период "Газпром" поставил 119,1 млрд куб. м газа в страны дальнего зарубежья (-4,7%).

При этом объем экспорта в ряд стран с начала года увеличился. В частности, в Венгрию - на 55,1%, в Австрию - на 31,5%, в Чехию - на 38,5%, в Словакию - на 34,2%, в Нидерланды - на 10,9%, во Францию - на 4,3%.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке приближается к уровню прошлого года. По итогам 7,5 месяца 2019 года он на 1% (на 1,5 млрд куб. м) ниже, чем годом ранее. При этом за первую половину августа поставки выросли на 10,2% (на 0,5 млрд куб. м).

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м в течение нескольких лет. Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа.
По итогам 2018 года "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,9 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.

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