Эксперты не ожидают дефицита зерна в России из-за непогоды

"Дефицита не намечается, урожай будет минимум не ниже, чем в прошлом году, а скорее всего, выше", - сказал вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Непогода, которая привела к введению режима чрезвычайной ситуации в некотрых регионах России, не приведет к снижению урожая и дефициту зерна в стране. Опрошенные ТАСС эксперты прогнозируют в этом году урожай зерновых на уровне 117-120 млн тонн.

По его мнению, погодные условия не повлияют на урожай "радикальным образом", в связи с чем РЗС пока не меняет свой июльский прогноз, согласно которому сбор зерновых может составить 120 млн тонн, из которых 81 млн тонн придется на пшеницу. По словам Корбута, действующий прогноз учитывает последствия непогоды, однако пока неясно, насколько они будут критичны.

Так, собеседник агентства не исключил, что из-за засухи или, наоборот, большого количества осадков в некоторых регионах Поволжья и Сибири изменится качество зерна и аграрии произведут больше фуражного зерна, чем продовольственного. Новый прогноз по урожаю зерна РЗС планирует предоставить в сентябре, когда две трети культур уже будет убрано, добавил вице-президент ассоциации.

Генеральный директор "Прозерно" Владимир Петриченко также пока не менял прогноз. "Прогноз в районе 120-123 млн тонн пока остается, в том числе пшеница остается в размере 76-76,5 млн тонн, ячмень - 20-20,5 млн тонн. Кукуруза может показать 13,2 млн тонн, если погодные условия будут неплохими, то может оказаться выше", - уточнил он.

По данным Петриченко, сейчас урожайность зерновых выше, чем в аналогичный период прошлого года, и говорить о каких-то "катастрофах" нельзя, потому что в любом случае зерна в России в этом году будет получено больше, чем в предыдущем.

При этом в середине августа аналитический центр "Русагротранс" снизил прогноз урожая в России в 2019 году на 1,4 млн тонн, до 118,6 млн. Как сообщил его руководитель Игорь Павенский, основное снижение пришлось на пшеницу - ее сбор ожидается на уровне 74,8 млн тонн, что на 1,3 млн ниже прежнего прогноза. Снижение показателей связано с ожидаемыми последствиями от засухи в Приволжье, Сибири и на Урале. Одновременно аналитики повысили прогноз по сбору ячменя на 1 млн тонн, до 20,2 млн, из-за высокой урожайности в Центральной России и Поволжье, связанной с осадками во второй половине июля. Оценка урожая кукурузы оставлена без изменений, на уровне 12,3 млн тонн.

Самые низкие ожидания по урожаю у директора "Совэкона" Андрея Сизова, который снизил общий прогноз по зерну с 117,2 млн до 116,8 млн тонн, но повысил прогноз по пшенице с 73,7 млн до 74,4 млн тонн. "Пшеница повышена из того, что неожиданно в Южном федеральном округе к концу уборки дополнительно появились 1,5 млн тонн, конкретно в Краснодаре и Ставрополе. Если бы этого не было, прогноз был бы снижен", - пояснил Сизов.

О непогоде

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что погодные условия вынудили власти уже 15 регионов ввести режим чрезвычайной ситуации. Аналогичные меры сейчас из-за дождей или засухи рассматривает еще ряд регионов Поволжья и Сибири. Возможные потери зерна, как пишет издание, оцениваются в пределах 1 млн тонн, а недополученная выручка аграриев может составить до 11 млрд рублей.

Однако Минсельхоз РФ не видит существенных рисков, связанных с урожаем зерновых культур в текущем году, и не меняет прогноз по урожаю, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов России. Согласно ожиданиям министерства, сбор зерна в этом году составит 118 млн тонн по сравнению с 113,3 млн тонн в 2018 году. По данным Минсельхоза, нынешняя ситуация с чрезвычайными ситуациями, вызванными непогодой, находится на уровне средних многолетних значений.