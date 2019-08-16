Эксперт: на Северном Кавказе нужно заново выстроить систему производства баранины

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Развитие экспорта баранины из регионов Северного Кавказа в Иран и другие страны потребует создания новой системы производства и поставок этого вида продукции, начиная с создания центров генетики и закачивания налаживанием постоянных экспортных каналов. Такое мнение ТАСС высказала директор Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства (Ставропольский край) Марина Селионова.

"Данный вид продукции сегодня обладает очень высоким экспортным потенциалом, сейчас с предложениями [по экспорту баранины] выходят не только Иран, но и Сирия, Арабские Эмираты. Нашу продукцию распробовали, но мы, надо признать, оказались не совсем готовы к этому. <...> Надо не просто наращивать объемы производства, а выстроить всю систему - в нее должны входить центры распространения генетики специализированных мясных пород, вся технология, которая должны обеспечивать ритмичную поставку партий молодняка, и, безусловно, переработка и стабильные экспортные каналы", - сказала Селионова.

По ее словам, в настоящее время такая система практически отсутствует, несмотря на то, что на Северном Кавказе сосредоточено порядка 40% всего российского поголовья овец, а овцеводство остается традиционным направлением для этих регионов.

"Есть отдельные фермерские хозяйства и предприятия, которые выращивают, в основном, овец шерстных, а не специализированных мясных пород. <...> Сейчас идет переориентирование отрасли с шерстного направления на мясное. Сегодня в Ставропольском крае приступили к реализации большого инвестиционного проекта (сельскохозяйственного холдинга "Дамате" - прим. ТАСС) по производству молодой баранины и ягнятины. <...> Путь неблизкий и небыстрый, но очень перспективный", - добавила собеседница агентства.

Холдинг "Дамате" планирует построить на Ставрополье завод по производству мяса баранины и откорму ягнят, объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд рублей. По данным министерства сельского хозяйства края, объем производства баранины, который в настоящее время составляет порядка 27 тыс. т в год, планируется удвоить к 2024 году.

Ранее пресс-служба Минкавказа РФ сообщала, что Иран готов рассмотреть увеличение закупок баранины в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В настоящее время товарооборот субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с Ираном составляет $54 млн при общероссийском уровне $1,7 млрд.