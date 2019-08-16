Выпуск труб планируют начать в первом частном индустриальном парке Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Резидент первого частного индустриального парка Ставрополья намерен начать весной 2020 года выпуск труб. Мощность производства составит порядка 8 тыс. т продукции в месяц, сообщили журналистам в пятницу в Корпорации развития края.

"Выпуск готовых труб планируется начать весной 2020 года, объем производства - 8 тыс. т готовой продукции в месяц. Трубы, выпущенные в Ставрополе, будут поставляться в Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в Крым" - приводятся в сообщении слова и. о. директора корпорации Рустама Мингазова.

По данным корпорации, производство намерен запустить Волжский трубопрокатный завод, в Ставрополе на базе индустриального парка "Мастер" разместится филиал предприятия. Мощности займут часть третьей очереди парка, реконструкция которой продолжается в настоящий момент. Планируется, что открытие производства труб позволит создать от 150 до 200 рабочих мест.

СКИП "Мастер" открылся в Ставрополе в 2016 году как первый в крае частный индустриальный парк, впервые при создании площадки в регионе использовалась и технология "браунфилд" (создание на основе существующей производственной площадки). "Мастер" создается на базе завода "Автоприцеп-КАМАЗ", площадь производства которого превышает 120 тыс. кв. м. На территории парка работают уже 46 резидентов, создано более 500 новых рабочих мест.