Минтруд предлагает запретить НПФ привлекать агентов для заключения договоров

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России предлагает запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) пользоваться услугами агентов при заключении договоров, а также при оформлении и подаче заявлений о досрочном переходе к другому страховщику. Уведомление о начале разработки соответствующих изменений в закон опубликовано в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что пенсионные права застрахованных лиц при досрочном переходе к другому страховщику недостаточно защищены от недобросовестных действий агентов. Так, необходимо пресечь деятельность агентов НПФ по фальсификации документов, подписей, а также не допустить введение граждан в заблуждение при смене страховщика, полагают в Минтруде.

"В этой связи предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, НПФ осуществляют "агрессивные кампании", в том числе через агентов, по обеспечению досрочных переходов в НПФ граждан, а Пенсионный фонд России и застрахованные лица столкнулись с массовыми случаями фальсификации подписей под документами, которые являются основанием для принятия решения об удовлетворении заявлений о переходе. Таким образом, в некоторых случаях перевод средств в НПФ происходит без реального волеизъявления граждан.

Перевод граждан из одного фонда в другой без их согласия является одной из основных проблем российского пенсионного рынка. Если переход осуществляется чаще одного раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Россияне из-за досрочной смены НПФ по итогам переходной кампании 2015-2017 годов потеряли в общей сложности 82 млрд рублей инвестиционного дохода.