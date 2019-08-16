Глава Курганской области заявил, что высокие энерготарифы мешают развитию бизнеса

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Высокие тарифы на электроэнергию являются одной из основных помех для развития бизнеса в Курганской области. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора региона Вадим Шумков во время доклада на совещании с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым.

"По тарифу на электроэнергию, к сожалению, он является самым высоким в Уральском федеральном округе, один из самых высоких в РФ, есть несколько вариантов снижения тарифов - либо единая тарифная зона, либо иные варианты. Вместе с тем отмечаю, что для тех компаний, у которых энергозатратное производство, тариф является сдерживающим фактором", - сказал Шумков.

Во вступительном слове куратор Курганской области Антон Силуанов сообщил, что решению вопроса высоких энерготарифов уделяется особое внимание в программе ускоренного развития региона.

Директор регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина пояснила ТАСС, что разрыв между значениями Курганской области и среднего по УрФО составляет около четырех рублей за киловатт/час (с НДС). "Среднеуральский тариф на электроэнергию для бизнеса на июнь месяц составляет 3,93 рубля за киловатт/час, соответствующее значение для Курганской области на сегодня - 7,78 рубля. Такую сумму оплачивают в основном субъекты малого предпринимательства и бюджет", - сказала собеседница агентства.

По словам Гагариной, меры, которые предложены правительством региона, позволят снизить бизнес-энерготариф до 5,5 рубля. "Конечно, данные меры позволят значительно усилить развитие малого и среднего предпринимательства и бизнеса в целом на территории области, в том числе приведет к появлению дальнейших предпосылок к выравниванию тарифов и для населения. Напомню, Курганская область стала единственным регионом РФ, в которой тарифы на электроэнергию для населения не выросли с 1 июля 2019 года. Но в то же время снизит доходы энергогенерирующих компаний, поэтому мы готовы к переговорам на всех уровнях для выравнивания ситуации и поиска компромиссов", - добавила руководитель департамента.

Силуанов провел в Кургане совещание по реализации трех нацпроектов: "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". На совещании он также обсудит с руководством Курганской области план ускоренного социально-экономического развития региона.