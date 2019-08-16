РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

"Открою такую тайну. Сегодня ФПК (Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД) у меня были, для того чтобы рассмотреть, может быть, маршрут из Москвы через Санкт-Петербург в Сортавалу, Петрозаводск", - сказал он.

По его словам, РЖД также планируют максимально сократить время в пути.

"Мы смотрим уже даже с той точки зрения, что если туристический поток будет возрастать, то, может быть, и пробовать это сделать на новогодние праздники", - добавил топ-менеджер.

Таким образом компания сможет оценить спрос на перевозки по маршруту со стороны пассажиров.

В июле ФПК открыли прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, беспересадочные вагоны курсируют в составе поезда Москва - Петрозаводск. Поезд минует Санкт-Петербург.