{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

Заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов отметил, что РЖД планируют максимально сократить время в пути

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

"Открою такую тайну. Сегодня ФПК (Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД) у меня были, для того чтобы рассмотреть, может быть, маршрут из Москвы через Санкт-Петербург в Сортавалу, Петрозаводск", - сказал он.

По его словам, РЖД также планируют максимально сократить время в пути.

"Мы смотрим уже даже с той точки зрения, что если туристический поток будет возрастать, то, может быть, и пробовать это сделать на новогодние праздники", - добавил топ-менеджер.

Таким образом компания сможет оценить спрос на перевозки по маршруту со стороны пассажиров.

В июле ФПК открыли прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, беспересадочные вагоны курсируют в составе поезда Москва - Петрозаводск. Поезд минует Санкт-Петербург.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКарелия
Город Печоры Псковской области включен в список моногородов России
Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что это даст новые возможности для привлечения инвестиций и социально-экономического развития
Читать полностью