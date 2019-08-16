ПСКОВ, 16 августа. /ТАСС/. Город Печоры Псковской области включен в список моногородов России, об этом в пятницу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, опубликовав соответствующую запись в социальной сети Instagram.

"Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении Печор в список моногородов. Для нас это важное решение, так как новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития РФ и Фонда моногородов. А это новые возможности для привлечения инвестиций и социально-экономического развития территории", - написал Ведерников.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Псковской области, Печоры стали первым моногородом в регионе. "Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество. Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса, и самих жителей. Рассчитываю, что никто не останется просто сторонним наблюдателем", - отметил Ведерников.

Накануне, 15 августа, генеральный директор фонда Моногорода.рф Ирина Макиева в ходе стратегической сессии "Моногорода 2024: нацпроекты" сказала о том, что российские моногорода смогут воспользоваться новыми формами финансовой поддержки начиная с 2020 года, когда будет принята госпрограмма по их развитию.

Она пояснила, что фондом разработаны четыре новые меры поддержки для моногородов и бизнеса, который работает на их территории. В частности, инвесторы смогут получать льготные займы на реализацию договоров концессии, также предусмотрен льготный лизинг для проектов, которые направлены на улучшение городской экономики и городской среды, в том числе обновление городского транспорта.

По словам Макиевой, российские моногорода получат финансирование на реализацию национальных проектов в объеме около 300 млрд рублей до конца 2024 года.