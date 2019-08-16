Минск надеется до конца года получить от РФ компенсацию основных потерь за "грязную" нефть

МИНСК 16 августа. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает до конца года договориться с Россией о компенсации за поступление в страну некондиционной нефти. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Беларусь-1" глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"На данный период идет отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит <…>, работа ведется постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать, либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации", - сказал Рыбаков. По его словам, после этого планируется обсудить вопросы компенсации "оставшихся потерь, которые подсчитает белорусская сторона".

Белорусский концерн "Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти. В белорусском правительстве предлагали в качестве компенсации обеспечить дополнительные поставки нефти.

Минск и Москва также в этих целях в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Кроме того, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов.