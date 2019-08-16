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Bloomberg: китайская CNPC отменила поставку около 5 млн баррелей венесуэльской нефти

Китай еще ни разу за более чем десять лет не отказывался от обязательств перед Каракасом в области закупок нефти, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры в этом месяце ввиду санкций, введенных США против Боливарианской Республики. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Китай стал главным пунктом назначения танкеров с венесуэльской нефтью после того, как Вашингтон в январе текущего года ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA. В этом году, как подсчитало агентство, КНР ежедневно импортировала 339 тыс. баррелей нефти из Венесуэлы. Транспортировку большинства этого сырья осуществляли CNPC и ее дочерние компании.

Согласно данным агентства, Китай еще ни разу за более чем 10 лет не отказывался от обязательств перед Каракасом в области закупок нефти. Отмена планов на август не означает полной остановки закупок Пекином углеводородов у Боливарианской Республики, уточнило агентство.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Блокировка распространяется на активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаКитайТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
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