S&P понизило рейтинг Аргентины с уровня "B" до "B-" с негативным прогнозом

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "B-" с негативным прогнозом. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

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"Волнение на финансовом рынке в сочетании со значительной девальвацией песо и резким ростом процентных ставок, которые последовали за прошедшими в Аргентине в воскресенье праймериз, значительно ослабили уже находящийся в уязвимом положении суверенный финансовый профайл", - указывается в сообщении.

По прогнозам специалистов S&P, ВВП Аргентины по итогам года сократится на 2,3%. Ранее агентство предсказывало спад на 1,6%. Инфляция в 2019 году может составить 55%.

Ранее суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC" изменило агентство Fitch. Агентство также связало понижение с экономической ситуацией в республике после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

После оглашения результатов голосования курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал, также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

В пятницу Merval закрылся снижением на 2,04%. Курс песо по отношению к доллару в свою очередь второй день подряд растет. Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion закрыл торги на отметке 57 песо за доллар. В четверг за доллар давали 59 песо.