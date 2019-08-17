В Тюменской области завершили длившееся 16 лет строительство кольцевой автодороги

ТАСС, 17 августа. Заключительный участок Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД), строительство которой велось на протяжении 16 лет, ввели в эксплуатацию в субботу. В церемонии открытия двух развязок принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, возглавлявший Тюменскую область с 2005 по 2018 годы.

Строительство ТКАД протяженностью 55 км велось с 2003 года. Основной участок трассы был введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Ввод завершающего участка позволит проходить транзитному потоку транспорта, не заезжая в Тюмень.

"Очень здорово, что в эти юбилейные дни [75-летия Тюменской области] у нас проходит церемония, когда мы заканчиваем строительство окружной дороги вокруг областной столицы <…> Хочу выразить огромные слова благодарности коллективам, которые работали на этих объектах", - сказал Якушев.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в перспективе данная дорога может быть расширена. "Принято решение о проектировании второго "полукольца". По мере готовности проектной документации, земельных участков будем строить, потому что прекрасно понимаем, что это сработает на пользу и экономике города, и Тюменской области, и, думаю, будет позитивно воспринято жителями", - сказал Моор.

К ТКАД присоединены все четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают областной центр с соседними регионами: Екатеринбург - Тюмень, Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск и Тюмень - Ишим - Омск. Как ранее отмечали власти региона, завершение строительства ТКАД позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в региональном центре.