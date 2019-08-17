Reuters: атака хуситов на объекты Saudi Aramco не помешала добыче нефти

ТАСС, 17 августа. Совершенная йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) атака на объекты на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащие государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, не затронула работу по добыче нефти. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в саудовской нефтяной отрасли.

Согласно его информации, хуситы, вероятнее всего, атаковали с помощью трех беспилотников, а не 10, как ранее утверждали представители движения. Пострадавших среди сотрудников Saudi Aramco нет. В результате нападения лишь возник небольшой пожар на газоперерабатывающем заводе, однако он был быстро локализован.

Ранее хуситы заявили, что атаковали принадлежащие Saudi Aramco нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище на месторождении Шейба, расположенном у границы с ОАЭ на востоке Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.