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В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий "умного дома"

В компании отметили необходимость обратиться к продуктам и решениям, "выходящим за рамки" привычного представления о домашней обстановке
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© AP Photo/Alan Diaz

ТАСС, 18 августа. Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно инвестировать в создание собственной линии продуктов и технологий для "умного дома". Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

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Впервые об интеграции цифровых технологии в свою продукцию IKEA объявила в 2012 году, когда был запущен проект IKEA Home smart. За время его существования компания выпустила устройства для беспроводной зарядки, а также создала системы "умного" освещения и "умного" звука.

Согласно заявлению, теперь IKEA будет активнее развивать и финансировать проект, для чего в компании было создано специальное структурное подразделение. Оно станет самым крупным со времени запуска отделения Children's IKEA, отмечается в релизе.

"IKEA хочет предлагать продукцию, которая может улучшить домашний быт многих людей. Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, выходящим за рамки привычного представления о домашней обстановке", - приводятся в заявлении слова главы нового подразделения Бьорна Блока

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