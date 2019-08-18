Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Самолетом авиакомпании "Победа" в Саратов прибыли спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, курирующий авиационную отрасль, руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также владелец холдинга "Аэропорты регионов", который управляет новым саратовским аэропортом, Виктор Вексельберг.

Планируется, что принимать рейсы в регулярном режиме Гагарин начнет 20 августа. В этот день в новый аэропорт переведут все рейсы из Саратова-Центрального.

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Из федерального бюджета на строительство выделили 7,22 млрд рублей, а частные инвесторы вложили 8,2 млрд.