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Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

На самолете авиакомпании "Победа" в город прибыли спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра транспорта Александр Юрчик и руководитель Росавиации Александр Нерадько

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Самолетом авиакомпании "Победа" в Саратов прибыли спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, курирующий авиационную отрасль, руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также владелец холдинга "Аэропорты регионов", который управляет новым саратовским аэропортом, Виктор Вексельберг.

Планируется, что принимать рейсы в регулярном режиме Гагарин начнет 20 августа. В этот день в новый аэропорт переведут все рейсы из Саратова-Центрального.

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Из федерального бюджета на строительство выделили 7,22 млрд рублей, а частные инвесторы вложили 8,2 млрд.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНерадько, Александр ВасильевичРоссияСаратовская область
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