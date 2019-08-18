ФИАН: официального отказа поставлять углеволокно России со стороны США не поступало

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. США не направляли России письмо об отказе поставлять углеволокно, необходимое для создания космической обсерватории "Спектр-М", сообщила в воскресенье ТАСС замдиректора Физического института Российской академии наук им. П. Н. Лебедева Лариса Лихачева.

"Отказного письма так и не было", - сказала замдиректора института.

Лихачева уточнила, что Россия сама нашла японский концерн Sumitomo, который "производит то же самое углеволокно такого же качества", после того, как Соединенные Штаты в 2012 году приобрели британского поставщика углеволокна, с которым сотрудничала РФ, и не поставляли необходимую продукцию. "Публиковать, что США отказались, не совсем верно, тем более, это было в 2012 году", - подчеркнула замдиректора института.

Проект "Спектр-М"

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями. Диаметр главного зеркала космической обсерватории составляет 10 метров. "Спектр-М" планируется запустить в район точки Лагранжа L2 (точка, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной) системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли.

Головная организация по созданию космического комплекса - НПО им. С. А. Лавочкина, головная организация по созданию комплекса научной аппаратуры - Астрокосмический центр ФИАН и ее основной соисполнитель - ОАО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", которое отвечает за создание конструкции телескопа, сборку и испытания бортового комплекса научной аппаратуры.

Конкретного срока запуска обсерватории пока нет. Как отметил в июне руководитель Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева Николай Кардашев, старт ракеты с ней в Федеральной космической программе намечен после 2025 года.