Тепличный комплекс стоимостью около 2 млрд рублей ввели в эксплуатацию в Брянской области

ТАСС, 18 августа. Стоимость тепличного комплекса, введенного в эксплуатацию в воскресенье в селе Журиничи Брянской области, составила около 2 млрд рублей. Новое производство позволит увеличить объемы выращиваемых овощей закрытого грунта в регионе на 76%, сообщил на церемонии открытия комплекса министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Комплекс вводится в эксплуатацию, уже посажены первые саженцы, первая рассада, и скоро мы все сможем попробовать ту продукцию, которая будет выпускаться на этом комплексе. Мощность комплекса достаточно серьезная для Брянской области - на 76% увеличится выпуск овощей закрытого грунта. В целом - с учетом этого комплекса - в Брянской области будет производиться порядка 11 тыс. тонн овощей закрытого грунта", - сказал глава Минсельхоза.

Как отметил губернатор области Александр Богомаз, на первом этапе работы тепличного комплекса планируется выращивать 5 тыс. тонн овощей в год. "Самое главное, что этот комплекс позволит возродить это поселение, даст новые рабочие места", - добавил глава региона.