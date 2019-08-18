Трамп опроверг сообщения, что США намерены продлить лицензию для Huawei

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Администрация США склоняется к тому, чтобы не продлевать лицензию, позволяющую американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп перед вылетом из штата Нью-Джерси в Вашингтон.

"На самом деле все полностью наоборот", - сказал он, комментируя появившиеся ранее сообщения в СМИ о том, что Вашингтон намерен продлить лицензию. "В настоящий момент намного более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, потому что они - угроза для национальной безопасности", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что в скором времени примет окончательное решение.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США намерены продлить лицензию для Huawei. По его информации, срок действия временной генеральной лицензии, выданной китайской компании в мае этого года, истечет в понедельник, 19 августа. Тогда же, по сведениям источников агентства, власти США намерены продлить ее еще на 90 дней.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.