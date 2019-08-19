Суд рассмотрит иск застройщика из Новой Москвы к Росавиации 27 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области 27 августа рассмотрит иск ООО "Молин Групп" к межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) с требованием признать недействительным аннулирование заключения о согласовании строительства многоэтажного жилого комплекса в Новой Москве. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в картотеке арбитража.

"ООО "Молин Групп" обратилось в суд с заявлением … со следующими требованиями: признать решение Межрегионального территориального управления воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта … об аннулировании заключения о согласовании строительства многоэтажной застройки на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0110205:16 по адресу: г. Москва, НАО, пос. Московский, д. Картмазово, участок № 16/1, выданное ООО "Молин Групп" 06.03.2017 г. № 2.15.2-1066 недействительным", - говорится в карточке.

Компания с таким названием фигурирует в качестве заказчика-застройщика в заключении государственной экспертизы на сайте с документацией строительства ЖК "Филатов луг" в Новой Москве. Девелопером проекта выступает ГК "Инград". Адрес участка строительства, указанный в иске, совпадает с тем, что содержится в разрешительной документации.

ЖК "Филатов луг" представляет собой многоэтажный жилой комплекс, в отдельных корпусах, как следует из информации на сайте объекта, высота достигает 22 этажей. Согласно документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, компания "Молин Групп" получила согласование строительства ЖК от управления Росавиации в марте 2017 года, поскольку объект находится вблизи аэропорта Внуково. Однако 22 апреля 2019 года авиационное ведомство направило письмо об аннулировании согласования в связи с "выявленным влиянием объекта ЖК "Филатов Луг" на безопасность полетов и работу средств радиотехнического обеспечения полетов" (копия письма есть в распоряжении редакции). При этом, согласно информации с сайта ГК "Инград", первый корпус ЖК уже должен быть введен в эксплуатацию в четвертом квартале этого года, в нем начались фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем. На том же сайте указано, что в первом корпусе свободна только одна квартира, в четвертом - две, в третьем - 44 квартиры.

На форумах дольщиков ЖК "Филатов луг" появилась информация о приостановке регистрационных действий по договорам участия долевого строительства.

ТАСС обратился за комментариями в комитет государственного строительного надзора Москвы, однако ответа на запрос к моменту публикации не получил. В свою очередь в управлении Росреестра по Москве ТАСС сообщили, что комментировать ситуацию по поводу приостановки регистрационных действий с ДДУ на недвижимость в ЖК "Филатов луг", а также точного числа заключенных в проекте ДДУ, будет возможно только после решения арбитражного суда. ГК "Инград" и Росавиация не стали отвечать на соответствующие запросы ТАСС.

Не первый иск

Росавиация не в первый раз судится с застройщиком по вопросу аннулирования ранее выданного разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. В 2016 году компания "МС Девелопмент", которая достраивала на Окружной улице в Лобне Московской области четыре корпуса 17-этажных домов, обратилась в региональный арбитражный суд. Информация об этом размещена в электронной картотеке дел суда.

Иск был подан в арбитражный суд, так как Росавиация просила отозвать согласование на строительство ЖК "МС Южный парк", которое ведомство выдало в 2015 году. Третьей стороной в судебном споре выступили международный аэропорт Шереметьево, администрация Лобни и региональный Минстрой. В решении суда говорится, что на момент отзыва согласования дома в ЖК "были фактически построены и осуществлялось благоустройство территории". Также в документе говорится, что квартиры в ЖК были реализованы, а некоторые жилые помещения предусматривались для обманутых дольщиков по программам правительства Московской области .

В итоге арбитражный суд Московской области признал незаконным отзыв согласования на строительство Росавиации. В своем решении суд обратил внимание на то, что Росавиация не предоставила доказательств несоблюдения застройщиком условий согласования строительства. Также не была доказана возможность негативного влияния многоквартирных жилых домов ЖК "МС Южный парк" на полеты воздушных судов.