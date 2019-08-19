СМИ: Hyundai Construction Equipment поставит в Россию спецтехнику на $30 млн

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Construction Equipment поставит в Россию строительную технику на $30 млн. Как сообщает в понедельник агентство Yonhap, поставки будут завершены до конца текущего года.

По его данным, Hyundai Construction Equipment отправит неназванной российской компании 300 единиц строительной техники, в том числе 260 экскаваторов.

Представители южнокорейской фирмы отмечают, что на протяжении последних лет в России и СНГ стабильно растет спрос на их продукцию. В прошлом году ее поставки в этот регион достигли почти 2 тыс. единиц техники - на 10% больше, чем в 2017 году.

Hyundai Construction Equipment впервые вошла на российский рынок в 2008 году. Сейчас компания является одним из трех крупнейших поставщиков строительной техники в РФ (наряду с японскими Komatsu и Hitachi Construction Machinery).