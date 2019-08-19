"Почта России" и "Сколково" начали отбор перспективных технологичных стартапов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Почта России" в партнерстве с фондом "Сколково" начала прием заявок от перспективных технологичных стартапов, которые получат финансирование и возможность запустить пилоты с предприятием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"К участию в отборе приглашаются стартапы, предлагающие решения в сфере логистики, клиентского сервиса и аналитики, социальных услуг и работы с документами. Прием заявок продлится до второй половины сентября, после чего пройдет несколько раундов отбора решений", - сказали в "Почте России".

По итогам отбора будет определено до 10 наиболее перспективных проектов, которые и станут участниками корпоративной акселерационной программы, финалисты будут определены топ-менеджерами компании. "Почта России" предоставит победителям финансовую, образовательную и экспертную поддержку, а также возможность запуска совместного пилотного проекта.

"Впереди у нас сложная и кропотливая работа по отбору лучших из лучших. С их помощью мы планируем усовершенствовать производственные и вспомогательные процессы, а также будем расширять портфель цифровых продуктов и услуг, предоставляемых компанией", - прокомментировал запуск программы советник генерального директора "Почты России" Владимир Урбанский, которого цитирует пресс-служба.

В октябре 2018 года "Почта России" и фонд "Сколково" заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на интеграцию дочерней компании "Почты России", "Почтовые технологии", в экосистему инновационного центра. Тогда стороны договорились, что компания будет разрабатывать решения по цифровизации бизнес-процессов "Почты России", в том числе с привлечением стартапов.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ, включает 42 тыс. отделений по стране и объединяет около 335 тыс. работников. Ежегодно "Почта России" принимает примерно 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов), обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3,2 трлн рублей.