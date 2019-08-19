СМИ: "Росатом" хочет принять участие в реализации проекта АЭС "Белене" в Болгарии

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Пять компаний выразили желание принять участие в конкурсной процедуре по выбору стратегического инвестора для проекта строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене".

Как утверждает в понедельник газета "24 часа", среди участников конкурса российская госкорпорация "Росатом", которая направила свою заявку болгарскому министерству энергетики 15 августа, также Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, американская компания General Electric. Ожидается, что свое заявление об участии в проекте в ближайшие часы подаст и Китайская национальная атомная корпорация.

Понедельник, 19 августа - заключительный день, когда компании, желающие принять участие в проекте строительства атомной электростанции "Белене", могут подать свои заявки. В воскресенье министр энергетики Теменужка Петкова отказалась отвечать на вопросы журналистов, касающиеся проекта "Белене", предложив "набраться терпения и дождаться официального сообщения" о компаниях, которые подали свои предварительные заявки.

Министр неоднократно подчеркивала, что Болгария вложила в строительство "Белене" 3 млрд левов (около €1,5 млрд), имеет два реактора и площадку, где должна быть построена станция, а также намерена приложить все усилия, чтобы этот проект реализовать.

Ранее первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров сообщил, что российская госкорпорация готова оказать правительству Болгарии любую необходимую поддержку в проекте возобновления строительства атомной электростанции "Белене" в этой стране. Глава госкорпорации Алексей Лихачев ранее также сообщал, что Росатом готов рассмотреть возможность участия в строительстве АЭС в Болгарии в рамках международной кооперации, но при соблюдении условий, которые гарантируют выгодность проекта.