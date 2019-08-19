Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким". Об этом говорится в подготовленном Счетной палатой оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы. Наиболее низкий уровень исполнения расходов, как и в первом полугодии 2018 года, отмечается по разделам "Средства массовой информации", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Общегосударственные вопросы", "Национальная экономика", "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт", - говорится в документе.

По оценке Счетной палаты, на низком уровне (менее 25%) исполнены расходы по девяти главным распорядителям: Минкомсвязь России - 11,7%; Ростуризм - 12,5%; Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) - 14,6%; Росмолодежь - 16,8%; Минпросвещения России - 18,2%; Росморречфлот - 21,7%; ФГБКУ "Государственный Эрмитаж" - 23,4%; Росавиация - 23,7%; Росавтодор - 24,3%.

"Наибольшее отклонение исполнения расходов от уточненного прогноза кассовых выплат в целом (от 39,1% до 49,6%) сложилось по Росмолодежи, Минкомсвязи России и ФАДН России, по контрактуемым расходам (от 50% до 65%) - по Минкультуры России, Росморречфлоту, Росмолодежи и другим", - сообщает Счетная палата.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года уровень исполнения расходов по разделу "Охрана окружающей среды" ниже на 12,8 процентного пункта, "Культура, кинематография" - на 9,7 п. п., "Образование" - на 9,6 п. п., "Физическая культура и спорт" - на 7,3 п. п., "Обслуживание государственного и муниципального долга" - на 4,7 п. п., "Национальная экономика" - на 4,3 п. п.. В то же время по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень исполнения расходов по разделу "Здравоохранение" в первом полугодии 2019 года был выше на 3,2 п. п.

О нефтегазовых доходах

Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигли 4,12 трлн рублей, выяснили в СП.

Как отмечают в Счетной палате, на рост нефтегазовых доходов в основном повлияло увеличение поступлений НДПИ на 460,2 млрд рублей (или 17,3%) за счет роста ставки налога при добыче нефти и курса доллара, несмотря на снижение стоимости нефти марки Urals.

"Вместе с тем на объем поступлений оказало влияние возмещение из бюджета акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, в размере 175155 млн руб.", - говорится в документе.

В Счетной палате также отметили, что доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в первом полугодии 2019 года составила 43,2%, уменьшившись на 2,4 п. п. по сравнению с показателем первой половины 2018 года.

При этом ненефтегазовые доходы составили почти 5,426 трлн рублей, увеличившись по сравнению с январем - июнем 2018 года примерно на 734 млрд рублей, или на 15,6%. В основном это связано с поступлением НДС и налога на прибыль организаций. Доля ненефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета достигла 56,8%, показав рост на 2,4 п. п.

Таким образом, по данным Счетной палаты, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов составила соответственно 3,9% и 5,1% к ВВП. Рост доли нефтегазовых доходов по отношению к ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 0,1 п. п., ненефтегазовых - 0,4 п. п.