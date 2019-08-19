Счетная палата выявила сокращение госзакупок у единственного поставщика

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объем контрактов, заключенных в рамках процедур госзакупок у единственного поставщика, по итогам первой половины 2019 года сократился на 8,6%. Об этом говорится в подготовленном Счетной палатой оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

"За январь - июнь 2019 года отмечается уменьшение объема контрактов (по сумме), заключенных по итогам закупки у единственного поставщика, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: с 229,9 млрд рублей до 210,1 млрд рублей, или на 8,6 %", - информирует Счетная палата.

При этом доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в общем количестве заключенных контрактов в рамках госзакупок по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла с 20% до 25,4 %.

"Экономия средств по результатам осуществления процедур закупок за январь - июнь 2019 года на федеральном уровне составила 4% (32,2 млрд рублей) и сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,1 процентного пункта (4,1% и 37,6 млрд рублей соответственно)", - сообщает Счетная палата.