В СП сообщили, что показатели программы по очистке Байкала могут быть не исполнены

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд рублей бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта "Экология" из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине существует риск недостижения в 2019 г. целевого показателя по очистке Байкала. Об этом сказано в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года.

Так, по данным контролирующего органа, существуют риски недостижения показателей, установленных в соглашениях о предоставлении субсидий бюджетам субъектов России и юридическим лицам на реализацию госпрограмм, национальных и федеральных проектов.

В частности, в рамках реализации госпрограммы "Охрана окружающей среды" Минприроды России не смогло софинансировать расходные обязательства бюджетов Бурятии и Иркутской области на реализацию мероприятий по снижению площади территорий с высоким и экстремально высоким загрязнением и оказывающих воздействие на озеро Байкал в объеме 1,84 млрд руб. Это связано с несоблюдением правительством Бурятии плана кассовых выплат и необходимостью корректировки проектно-сметной документации мероприятий в Иркутской области.

"В этой связи следует отметить наличие риска недостижения в 2019 году значения показателя федерального проекта "Сохранение озера Байкал" национального проекта "Экология", установленного в соглашениях", - сказано в документе.

В нем также отмечается риск недостижения планового значения показателя федерального проекта по запасу семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, установленного на 2019 год на уровне 221 метрической тонны. В частности, по данным Счетной палаты, из 41 млн рублей, выделенных 41 субъекту России на эти цели, по состоянию на 1 июля текущего года, 19 субъектов использовали только 13,1 млн рублей, или 34,1%, а еще 22 - не использовали средства совсем.