ВЭБ.РФ ожидает вхождения японских инвесторов в проект модернизации аэропорта в Хабаровске

МОСКВА, 19 августа. Госкорпорация развития ВЭБ.РФ, участвующая в проекте строительства нового терминала в аэропорту Хабаровска, ожидает вхождения в проект японских инвесторов с долей до 25% плюс одна акция. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассказал первый заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

"В проекте в Хабаровске мы видим плановое участие синдиката японских инвесторов, которые в настоящее время планируют приобрести 10% акций проектной компании, а в будущем заинтересованы рассмотреть увеличение своего участия до 25% плюс одна акция для совместной реализации проекта строительства еще одного терминала, международного", - рассказал Цехомский. По его словам, японские инвесторы, скорее всего, привлекут в проект и японские банки для софинансирования.

Сейчас идет модернизация аэропорта Хабаровск (Новый), который является одним из крупнейших на Дальнем Востоке. На реконструкцию аэродрома предусмотрено в общей сложности 9,4 млрд рублей из средств федерального бюджета, завершить работы планируется в 2020 году.

С весны 2018 года в аэропорту началось строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний стоимостью 4,9 млрд рублей. Проект реализуют за счет собственных средств АО "Хабаровский аэропорт", заемных средств, привлекаемых со стороны ВЭБ и Фонда развития Дальнего Востока. Площадь терминала - 26 тыс. кв. м, он рассчитан на 3 млн пассажиров в год, или на 1,2 тыс. пассажиров в час. Сдать объект планируется в четвертом квартале 2019 года.

ВЭБ.РФ - государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций.

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