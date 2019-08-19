Счетная палата зафиксировала снижение темпа прироста реальной зарплаты россиян

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Темп прироста реально начисленной среднемесячной зарплаты в России снизился до 1,8% по сравнению с 8,7% за аналогичный период 2018 года, говорится в приложении к аналитической записке "Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе - июне 2019 года", которое подготовлено Счетной палатой (СП).

Динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы в январе - июне 2019 года колебалась от нулевого роста в феврале до 3,1% в апреле. "В июне в годовом выражении ее прирост составил 2,3%, а в целом за январь - июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - 1,8% (в январе - июне 2018 года - 8,7%)", - говорится в материалах СП, распространенных в понедельник.

По мнению специалистов СП, столь высокий темп роста в прошлом году объясняется существенными мерами поддержки, реализованными во исполнение майских указов президента РФ от 2012 года по индексации заработной платы отдельных категорий бюджетников.