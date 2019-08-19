В СП рассказали, что доходы федерального бюджета превысили прогноз на 35,6 млрд руб.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет России в январе - июне 2019 года получил около 35,62 млрд рублей от 174 видов доходов, не учтенных в прогнозе. В частности, обнаружились примерно 8 млрд рублей "невыясненных поступлений", следует из данных Счетной палаты.

Отмечается, что более 77% этой суммы приходится на безвозмездные поступления, такие как возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также возврат остатков субсидий прошлых лет организациями. Сюда же относятся специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Среди неучтенных в прогнозе доходов бюджета также значатся денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей, разовые платежи за пользование недрами на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне и за пределами России.

Кроме того, по данным Счетной палаты, были возвращены почти 23,82 млрд рублей авансов в счет будущих таможенных и иных платежей.

"Таким образом, при формировании бюджета на 2019 год учтены не все поступающие доходы, что не соответствует принципу полноты отражения доходов в бюджете", - заключили в Счетной палате.