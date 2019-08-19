Профицит бюджетов регионов РФ за первое полугодие 2019 года вырос почти на треть

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Консолидированные бюджеты регионов за первое полугодие 2019 года сведены с профицитом почти в 700 млрд рублей, это более чем на треть превышает аналогичный показатель 2018 года. Доходы регионов также выросли почти на 12%, сообщила Счетная палата РФ.

"В первом полугодии 2019 года консолидированные бюджеты регионов были сведены с профицитом в 695,7 млрд рублей, что превысило аналогичный показатель 2018 года более чем на треть", - говорится в оперативном анализе исполнения консолидированных бюджетов регионов за январь-июнь 2019 года, распространенном пресс-службой ведомства. С наибольшим профицитом бюджет выполнили Москва (282,1 млрд рублей), Сахалинская область (55,2 млрд рублей), Ямало-Ненецкий Автономный округ (45,8 млрд рублей).

Согласно материалам Счетной палаты, самый крупный дефицит у Якутии - 13,3 млрд рублей. Затем следует Ульяновская область - 2,5 млрд и Ярославская - 2,1 млрд. Также отмечается, что в целом доходы региональных бюджетов по сравнению с первым полугодием 2018 года выросли на 11,9%. Вместе с тем, по данным Счетной палаты, в структуре доходов прослеживается тенденция снижения удельного веса НДФЛ с 29,5% до 28,7%, а по группе налогов на имущество - с 10,6% до 9,6%. Удельный вес налога на прибыль организаций при этом вырос на 1,4%.

"Государственный долг регионов с начала года снизился на 169,4 млрд рублей, или на 7,7%, и составил около 2 трлн руб. При этом задолженность регионов по коммерческим кредитам к 1 июля 2019 года сократились на треть", - говорится в анализе. В лидерах по сокращению госдолга отмечается Пермский край, задолженность которого снизилась на 54,2%, а также Республика Чувашия и Тверская область - 42,7% и 42,3% соответственно. Больше всего госдолг вырос у Ингушетии - на 15%, в Якутии - на 13,2% и в Калмыкии - на 12,9%.

Расходы консолидированных бюджетов регионов в первом полугодии 2019 года также выросли на 9,3%. Рост отмечается в 76 регионах, в том числе в 29 регионах на 10% и более. Наибольшую часть расходов, порядка 1,6 трлн рублей (29,3%) регионы направили на сферу образования, 1,3 трлн на развитие социальной политики и около 900 млрд - на экономику. На реализацию национальных проектов расходы бюджетов субъектов составили 285,9 млрд рублей, местных бюджетов - 43,4 млрд рублей.