Чистая прибыль ДОМ.РФ увеличилась в первом полугодии 2019 года на 78%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года увеличилась на 78,4% до 10,2 млрд рублей, следует из сокращенной промежуточной отчетности.

Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года.

Портфель ипотечных активов ДОМ.РФ с начала года увеличился на 8,1% до 530,5 млрд рублей. Достаточность собственных средств на 30 июня составила 15,5% по сравнению с 16,5% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.

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