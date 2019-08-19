"Ведомости": Титов предложил реже наказывать бизнес приостановлением деятельности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает сократить максимальный срок такого административного наказания, как приостановление деятельности предприятия, с 90 до 30 дней. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленный омбудсменом проект поправок в КоАП, который был направлен президенту РФ.

В документе предлагается законодательно обязать проверяющие организации указывать в постановлении по делу конкретные обстоятельства, создающие угрозу причинения вреда либо другие причины, которые делают невозможным применение более мягкого наказания.

Минэкономразвития поддерживает необходимость соответствующей корректировки КоАП и считает, что приостановление деятельности должно стать исключительной мерой, сообщили изданию в министерстве.

По данным Титова, за последние четыре года количество решений о приостановлении деятельности предприятий снизилось вдвое - с 27,3 тыс. до 13,54 тыс. Однако такой результат достигнут за счет работы отдельных ведомств, прежде всего деятельности МЧС по профилактике нарушений, а, например, частота приостановления деятельности предприятий Ростехнадзором и Роспотребнадзором практически не снижается, указывает омбудсмен.

Ситуация связана с недостаточно активным переходом ведомств к современным моделям контроля и надзора, вследствие чего должностные лица вместо системной профилактики борются с результатами нарушений, полагает Титов. Он подчеркивает, что приостановка деятельности бизнеса означает несколько месяцев простоя и может грозить срывом в оплате кредитов, неисполнением госзаказа, банкротством и потерей рабочих мест.