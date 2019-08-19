{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Системно значимые банки должны подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября

Для банков с универсальной лицензией Банк России установил срок до 1 октября 2020 года
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Для банков с универсальной лицензией установлен срок до 1 октября 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.

На эту тему
Переводы по номеру телефона станут проще. Как работает Система быстрых платежей

"Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее предполагалось, что крупнейшие российские банки должны подключиться к СБП с 1 сентября 2019 года.

В пресс-релизе отмечается, что соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрировал Минюст России. Также документ определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц. В ЦБ напомнили, что уже осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.

Помимо этого, регулятор планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни. С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях.

Ранее в ЦБ сообщали, что россияне с момента запуска СБП совершили 1,7 млн операций на общую сумму более 15,7 млрд рублей.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключены банки "Русский стандарт", "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В новость были внесены изменения (10:35 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Чистая прибыль ДОМ.РФ увеличилась в первом полугодии 2019 года на 78%
Она составила 10,2 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности
Читать полностью