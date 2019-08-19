Системно значимые банки должны подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Для банков с универсальной лицензией установлен срок до 1 октября 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее предполагалось, что крупнейшие российские банки должны подключиться к СБП с 1 сентября 2019 года.

В пресс-релизе отмечается, что соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрировал Минюст России. Также документ определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц. В ЦБ напомнили, что уже осенью этого года в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.

Помимо этого, регулятор планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни. С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях.

Ранее в ЦБ сообщали, что россияне с момента запуска СБП совершили 1,7 млн операций на общую сумму более 15,7 млрд рублей.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключены банки "Русский стандарт", "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

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