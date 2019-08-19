СМИ: фискальная служба Украины через суд потребовала взыскать с "Укрнафты" более $21 млн

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) Украины просит Окружной административный суд взыскать с крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" 547,1 млн гривен (более $21 млн) налоговой задолженности.

Об этом сообщило в понедельник агентство "Украинские новости", ссылаясь на информацию суда.

При этом, отмечает СМИ, общая сумма долгов компании превышает 15 млрд гривен (около $580 млн).

По материалам дела, Офис крупных налогоплательщиков просит взыскать задолженность с банковских счетов компании. В обоснование ведомство указало, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговыми уведомлениями-решениями. Суд признал заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу.

50% плюс одна акция "Укрнафты" принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании владеют другие акционеры.