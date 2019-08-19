Годовая инфляция в СКФО замедлилась благодаря стабилизации на рынке мяса и овощей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Снижение годовой инфляции с 4,4% до 4,5% зафиксировано в июле в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в том числе благодаря стабилизации на мясном рынке и рынке овощей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

"Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась до 4,4% в июле 2019 года с 4,5% в июне, что меньше общероссийского уровня (4,6%). Инфляция замедлилась в основном благодаря стабилизации предложения мясной продукции и насыщению рынка овощами", - сообщили в пресс-службе. По данным банка, на динамику цен также повлияла меньшая, чем в июле прошлого года, индексация коммунальных услуг. Две трети товаров и услуг потребительской корзины цены в июле в годовом выражении выросли меньше, чем на 4%, или снизились.

Годовая продовольственная инфляция в СКФО в июле снизилась до 5,4% с 5,6% в предыдущем месяце. Как поясняют в банке, это связано с тем, что замедлялись годовые темпы прироста цен на картофель и лук, снижались цены на морковь и свеклу. Кроме того, замедлялись темпы роста цен на баранину из-за снижения спроса на нее со стороны внешнего рынка, а также на птицу - в связи с увеличением поголовья в округе.

"Важное место на продовольственном рынке занимает зерно, так как оно используется при производстве муки, хлеба, макарон и круп. Текущий рост урожая и более высокое качество зерна будут сдерживать рост цен этой продукции", - цитирует пресс-служба заместителя начальника Южного ГУ Банка России Александра Гостева.

Непродовольственная годовая инфляция в регионах Северного Кавказа в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 2,3%, что, как отмечается, заметно ниже общероссийского уровня (3,6%). В банке подчеркнули, что на замедление годовых темпов прироста цен на легковые автомобили, строительные материалы и бытовые приборы, снижение цен на смартфоны и телевизоры повлияли сдержанный спрос и укрепление рубля. Что касается годовой инфляции услуг, в июле она оставалась стабильной. "Это во многом обусловлено эффектом базы из-за более низкого размера июльской индексации коммунальных тарифов, чем в прошлом году", - пояснили в пресс-службе.

Инфляция в июле снизилась в большинстве регионов СКФО. Наименьший уровень инфляции отмечался в Республике Ингушетия (3%), единственном регионом южной части России, где инфляция за последний год не превышала 4%. В республике активно развивается сельскохозяйственное производство, что на фоне сдержанного спроса формирует более низкие, чем в других регионах, темпы прироста цен на продовольственном рынке. В целом в России годовая инфляция в июле продолжала снижаться, а, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.