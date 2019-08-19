Медведев поддержал идею о единой сертификации лабораторий, проверяющих качество нефти

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею о единой сертификации на федеральном уровне лабораторий, проверяющих качество нефти. С таким предложением выступил председатель правления, президент "Транснефти" Николай Токарев на встрече с главой правительства. Во время беседы они обсуждали результаты работы по преодолению последствий технологической аварии с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" и меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Токарев рассказал, что химико-аналитические лаборатории, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти, "сегодня, к сожалению, представляют собой разномастные структуры", каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами и оборудованием.

"И естественно, что результаты у этих лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы. Там тоже представлены сотрудники "Транснефти", они аккредитованы в этих лабораториях, либо эти лаборатории по договору с нами осуществляют эту работу. Но необходимость их сертификации сегодня назрела", - отметил глава компании.

Медведев поинтересовался, каким образом сертифицируются в сегодняшних условиях эти лаборатории, "или они действуют так, как им заблагорассудится". "Большей частью - так, как они работали исторически. Как сложилось, так сегодня и происходит", - ответил ему Токарев.

Премьер также спросил, на каком уровне можно было бы осуществлять сертификацию. Токарев предположил, что эту функцию могли бы взять на себя Росстандарт и Ростехнадзор, а "нормативная база должна быть разработана правительством".

"Я думаю, что это [введение единой сертификации на федеральном уровне] правильно, - заявил Медведев. - Это нужно сделать как можно быстрее". По словам главы кабмина РФ, "если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, различных подходах, это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее [на инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба"] снова произошло".