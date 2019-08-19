"Транснефть" сообщила о локализации значительной части "грязной" нефти из "Дружбы" в РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Значительная часть загрязненной хлоридами нефти, попавшей в нефтепровод "Дружба" весной этого года, вытеснена и находится на территории России, принимаются меры по нормализации ее качества. Об этом председатель правления, президент "Транснефти" Николай Токарев сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала", - доложил он.

По словам Токарева, компания также обсуждает с партнерами "вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом". "Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии", - заключил он.

Токарев на встрече с главой кабмина также предложил передать "Транснефти" в оперативное управление пункты сдачи и приема нефти, которые в настоящее время принадлежат нефтяным компаниям или частным структурам. Кроме того, топ-менеджер предложил провести единую аккредитацию и сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти. Глава правительства ответил на предложения Токарева, что поручит "как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения".