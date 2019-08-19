Цены на бензин в России с 12 по 16 августа не изменились

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 12 по 16 августа 2019 года не изменились по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 42,51 рубля и 45,73 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, до 46,59 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Южном федеральном округе - на 3 копейки, до 43,66 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 43 тыс. 339 рублей за т, что на 684 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 755 рублей, до 43 тыс. 564 рубля за тонну.

Бензин Аи-95 наиболее подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 3 копейки, до 47,64 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 44 тыс. 595 рублей за т, что на 627 рублей дешевле, чем неделей ранее. Средние оптовые цены уменьшились на 783 рублч, до 44 тыс. 996 рублей за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 187 рублей и достигла 58 тыс. 395 рублей.